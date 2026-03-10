https://ria.ru/20260310/udar-2079589605.html
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек - РИА Новости, 10.03.2026
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек
Один человек погиб, несколько пострадали в результате иранского удара по жилому дому в столице Бахрейна Манаме, сообщило министерство внутренних дел... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:38:00+03:00
в мире
бахрейн
манама
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
манама
2026
в мире, бахрейн, манама, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Манама, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек
