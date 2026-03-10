Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек - РИА Новости, 10.03.2026
01:38 10.03.2026
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек
Один человек погиб, несколько пострадали в результате иранского удара по жилому дому в столице Бахрейна Манаме, сообщило министерство внутренних дел... РИА Новости, 10.03.2026
В Бахрейне из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек

В Манаме из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек

КАИР, 10 мар - РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали в результате иранского удара по жилому дому в столице Бахрейна Манаме, сообщило министерство внутренних дел королевства.
"По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали в результате вопиющей иранской агрессии против жилого дома в столице Манаме", - говорится в заявлении МВД Бахрейна.
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
