Сестра Ким Чен Ына призвала к реакции на учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 10.03.2026
07:27 10.03.2026
Сестра Ким Чен Ына призвала к реакции на учения США и Южной Кореи
Сестра Ким Чен Ына призвала к реакции на учения США и Южной Кореи
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи, отметив, что они угрожают безопасности региона и...
2026
Сестра Ким Чен Ына призвала к реакции на учения США и Южной Кореи

Ким Ё Чжон раскритиковала учения США и Южной Кореи и призвала к реакции на них

СЕУЛ, 10 мар - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи, отметив, что они угрожают безопасности региона и требуют готовности к "подавляющему и превентивному сверхмощному наступлению", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Заявление Ким Ё Чжон было опубликовано под заголовком "Незыблема воля нашего государства защитить мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе", оно посвящено началу ежегодный весенних совместных учений США и Южной Кореи "Freedom Shield", которые проходят с 9 по 19 марта.
Жители города с флагами КНДР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Конституции КНДР могут закрепить отказ от объединения, считает эксперт
5 марта, 16:49
"С 9 марта государства-противники в знак очередного интенсивного выражения врожденной антипатии к нам и привычной враждебной политики приступили к крупномасштабным совместным военным учениям", - сообщила Ким Ё Чжон.
Она подчеркнула, что маневры нельзя считать оборонительными. "Это является не "игрой в войну", а действительно провокационным и агрессивным военным действием тех, кто планирует конфронтацию с нашим государством", - говорится в тексте заявления.
По словам Ким Ё Чжон, в учениях задействованы около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, а сами маневры проходят более десяти дней и охватывают "землю и море, воздух, космос и киберпространство".
Она добавила, что учения становятся все более опасными из-за внедрения новых технологий и ядерных компонентов.
"В последние годы значительно увеличивается частота дополнительных командных и полевых маневренных учений, направленных на применение и освоение нового наставления по ведению современной войны и методов в сопровождении ядерных компонентов", - заявила Ким Ё Чжон.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Белый дом заявил, что позиция США по отношению к КНДР не изменилась
4 марта, 22:07
По ее словам, в нынешнем году в учения добавлены "практические и провокационные военные элементы, включая информационную войну и технологию искусственного интеллекта".
Ким Ё Чжон также предупредила, что КНДР готова реагировать более жестко. "Следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным", - сказано в заявлении.
Она напомнила, что лидер КНДР Ким Чен Ын ранее подчеркивал значение наступательных возможностей. "Глава нашего государства уже объявил, что самая мощная наступательная способность является самой надежной силой сдерживания - несомненный закон и железная истина", - написала Ким Ё Чжон.
Она предупредила о возможных последствиях военной активности союзников вблизи КНДР. "Военная демонстрация враждебных сил вблизи суверенной безопасной территории нашего государства чуть что может привести к невообразимым ужасным результатам", - указала она.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Главная газета КНДР отметила усилия России в защите исторической правды
2 марта, 13:53
Пхеньян будет внимательно следить за действиями США и Южной Кореи, уточнила сестра лидера КНДР.
"Мы будем наблюдать за тем, насколько будут трогать противники безопасность нашего государства и какие действия они совершат", - пояснила Ким Ё Чжон.
Она уточнила, что КНДР намерена укреплять и ответственно использовать свои силы сдерживания ради безопасности в регионе. "Мы будем надежно держать под контролем стратегические угрозы безопасности государства и региона заряжением разрушительной силы, включая подавляющие всевозможные специальные средства, и ответственным использованием этой силы сдерживания", - пообещала Ким Ё Чжон.
В заключение она подчеркнула, что безопасность КНДР является неприкосновенной.
"Незыблема воля нашего государства последовательно защитить безопасность на Корейском полуострове и в регионе", - сказано в заявлении.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана
1 марта, 14:06
 
