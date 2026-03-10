Сестра Ким Чен Ына призвала к реакции на учения США и Южной Кореи

СЕУЛ, 10 мар - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи, отметив, что они угрожают безопасности региона и требуют готовности к "подавляющему и превентивному сверхмощному наступлению", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"С 9 марта государства-противники в знак очередного интенсивного выражения врожденной антипатии к нам и привычной враждебной политики приступили к крупномасштабным совместным военным учениям", - сообщила Ким Ё Чжон.

Она подчеркнула, что маневры нельзя считать оборонительными. "Это является не "игрой в войну", а действительно провокационным и агрессивным военным действием тех, кто планирует конфронтацию с нашим государством", - говорится в тексте заявления.

По словам Ким Ё Чжон, в учениях задействованы около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, а сами маневры проходят более десяти дней и охватывают "землю и море, воздух, космос и киберпространство".

Она добавила, что учения становятся все более опасными из-за внедрения новых технологий и ядерных компонентов.

"В последние годы значительно увеличивается частота дополнительных командных и полевых маневренных учений, направленных на применение и освоение нового наставления по ведению современной войны и методов в сопровождении ядерных компонентов", - заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, в нынешнем году в учения добавлены "практические и провокационные военные элементы, включая информационную войну и технологию искусственного интеллекта".

Ким Ё Чжон также предупредила, что КНДР готова реагировать более жестко. "Следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным", - сказано в заявлении.

Она напомнила, что лидер КНДР Ким Чен Ын ранее подчеркивал значение наступательных возможностей. "Глава нашего государства уже объявил, что самая мощная наступательная способность является самой надежной силой сдерживания - несомненный закон и железная истина", - написала Ким Ё Чжон.

Она предупредила о возможных последствиях военной активности союзников вблизи КНДР. "Военная демонстрация враждебных сил вблизи суверенной безопасной территории нашего государства чуть что может привести к невообразимым ужасным результатам", - указала она.

Пхеньян будет внимательно следить за действиями США и Южной Кореи, уточнила сестра лидера КНДР.

"Мы будем наблюдать за тем, насколько будут трогать противники безопасность нашего государства и какие действия они совершат", - пояснила Ким Ё Чжон.

Она уточнила, что КНДР намерена укреплять и ответственно использовать свои силы сдерживания ради безопасности в регионе. "Мы будем надежно держать под контролем стратегические угрозы безопасности государства и региона заряжением разрушительной силы, включая подавляющие всевозможные специальные средства, и ответственным использованием этой силы сдерживания", - пообещала Ким Ё Чжон.

В заключение она подчеркнула, что безопасность КНДР является неприкосновенной.