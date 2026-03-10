В московской школе ученики пожаловались на симптомы отравления

Он отметил, что проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации.

"От лица школы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Для нас безусловным приоритетом остаются безопасность и здоровье наших учеников. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности", - заключил директор.