В московской школе ученики пожаловались на симптомы отравления - РИА Новости, 10.03.2026
12:47 10.03.2026
В московской школе ученики пожаловались на симптомы отравления
В московской школе ученики пожаловались на симптомы отравления
Новости
В московской школе ученики пожаловались на симптомы отравления

РИА Новости: в московской школе 13 учеников пожаловались на симптомы отравления

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В московской школе 13 учеников пожаловались на симптомы отравления, дети осмотрены врачами скорой помощи, проводится проверка организации питания, сообщил РИА Новости директор школы № 853 Анатолий Ващилин.
"Сегодня после завтрака 13 учеников четвертого класса пожаловались на боли в животе и симптомы отравления. Школа оперативно отреагировала на ситуацию: были вызваны бригады скорой медицинской помощи, дети осмотрены врачами. В школу приглашены специалисты Роспотребнадзора", - рассказал Ващилин.
Он отметил, что проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации.
"От лица школы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Для нас безусловным приоритетом остаются безопасность и здоровье наших учеников. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности", - заключил директор.
