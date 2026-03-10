Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск

ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения по программе SAFE, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент, и он поступил на подпись президенту республики.

"Мы получили информацию, что президент решил наложить вето на программу SAFE. Это очень плохое решение", - сказал Туск , добавив, что во вторник на личной встрече с президентом спросит Навроцкого , почему он принял такое решение.

"Я не в состоянии этого понять, как можно в ситуации глобальных конфликтов в мире и за нашей границей блокировать какие-либо решения такого плана. ...Мы подготовим план "Б" и так или иначе найдем способ, чтобы эти деньги поступили полякам, но это будет стоить намного больше времени и сил", - сказал Туск.

SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.