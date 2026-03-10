https://ria.ru/20260310/tusk-2079707521.html
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения по программе SAFE, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше
44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент, и он поступил на подпись президенту республики.
"Мы получили информацию, что президент решил наложить вето на программу SAFE. Это очень плохое решение", - сказал Туск
, добавив, что во вторник на личной встрече с президентом спросит Навроцкого
, почему он принял такое решение.
"Я не в состоянии этого понять, как можно в ситуации глобальных конфликтов в мире и за нашей границей блокировать какие-либо решения такого плана. ...Мы подготовим план "Б" и так или иначе найдем способ, чтобы эти деньги поступили полякам, но это будет стоить намного больше времени и сил", - сказал Туск.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС
для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Навроцкий в конце февраля высказывал сомнения в том, что военная промышленность страны сможет "переварить" кредит Европейского союза на закупки вооружения SAFE, и выражал в связи с этим опасения, что средства этого кредита получат не польские, а иностранные производители вооружения. А в начале марта Навроцкий вместе с главой Нацбанка Адамом Глапиньским предложили закупать оружие за счет золотовалютных резервов, чтобы не брать кредит SAFE.