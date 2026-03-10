Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 10.03.2026
14:31 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/turtsiya-2079700973.html
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой
Тегеран подтвердил Анкаре готовность к созданию экспертной группы по расследованию предполагаемых ракетных пусков Ирана в сторону Турции, заявило министерство... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:31:00+03:00
2026-03-10T14:31:00+03:00
в мире
иран
турция
тегеран (город)
хакан фидан
аббас аракчи
масуд пезешкиан
нато
иран
турция
тегеран (город)
в мире, иран, турция, тегеран (город), хакан фидан, аббас аракчи, масуд пезешкиан, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Тегеран (город), Хакан Фидан, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой

МИД Ирана: Тегеран готов помочь Анкаре расследовать инциденты с ракетами

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Тегеран подтвердил Анкаре готовность к созданию экспертной группы по расследованию предполагаемых ракетных пусков Ирана в сторону Турции, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Ведомство сообщило, что этот вопрос по телефону обсудили главы МИД Ирана и Турции Аббас Аракчи и Хакан Фидан. До этого состоялся телефонный разговор президентов двух стран Масуда Пезешкиана и Тайипа Эрдогана.
"Также в ходе разговора стороны условились с учетом договоренности между президентами двух стран сформировать как можно скорее экспертную группу для детального изучения последних утверждений", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
