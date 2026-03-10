https://ria.ru/20260310/turtsiya-2079700973.html
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой
Тегеран подтвердил Анкаре готовность к созданию экспертной группы по расследованию предполагаемых ракетных пусков Ирана в сторону Турции, заявило министерство... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:31:00+03:00
2026-03-10T14:31:00+03:00
2026-03-10T14:31:00+03:00
в мире
иран
турция
тегеран (город)
хакан фидан
аббас аракчи
масуд пезешкиан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260310/nato-2079690241.html
иран
турция
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, турция, тегеран (город), хакан фидан, аббас аракчи, масуд пезешкиан, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Тегеран (город), Хакан Фидан, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой
МИД Ирана: Тегеран готов помочь Анкаре расследовать инциденты с ракетами