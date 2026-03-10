Рейтинг@Mail.ru
Турция рискует быстрее расходовать валютные резервы, сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2026
13:28 10.03.2026
Турция рискует быстрее расходовать валютные резервы, сообщил источник
в мире
турция
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
турция
иран
сша
2026
в мире, турция, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Турция рискует столкнуться с существенным сокращением валютных резервов в случае длительного продолжения конфликта вокруг Ирана, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оценки банковских источников передало, что международные резервы Центрального банка Турции сократились примерно на 13 миллиардов долларов на фоне напряженности вокруг Ирана и валютных интервенций регулятора. По данным сектора, значительная часть валютных продаж пришлась на конец недели. По последним данным ЦБ, валовые международные резервы Турции в начале 2026 года достигали рекордных 218 миллиардов долларов, включая валютные активы и золотые запасы.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства
Вчера, 13:13
"Если напряженность вокруг Ирана сохранится надолго и давление на валютный рынок продолжится, Турции придется активнее использовать резервы для поддержания финансовой стабильности", - заявил собеседник агентства.
Источник отметил, что валютные интервенции остаются одним из основных инструментов стабилизации курса национальной валюты в условиях роста внешних рисков. По его словам, усиление геополитической напряженности обычно приводит к росту спроса на иностранную валюту и усиливает давление на лиру.
Он также указал, что в краткосрочной перспективе текущий уровень международных резервов позволяет Турции реагировать на рыночные колебания. Однако в случае затяжного кризиса и продолжительных валютных интервенций темпы сокращения резервов могут ускориться.
По оценке собеседника агентства, дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности конфликта и реакции международных рынков. Если геополитическая напряженность сохранится и будет сопровождаться ростом цен на энергоносители, это может усилить давление на платежный баланс и валютный рынок страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Источник: Иран проведет расследование инцидента с ракетой над Турцией
Вчера, 13:13
 
В миреТурцияИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
