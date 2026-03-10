Рейтинг@Mail.ru
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 10.03.2026 (обновлено: 13:25 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/turtsiya-2079679311.html
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 10.03.2026
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства
Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства Турции и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:13:00+03:00
2026-03-10T13:25:00+03:00
в мире
турция
иран
анкара (провинция)
хакан фидан
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260309/turtsija-2079522967.html
турция
иран
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, иран, анкара (провинция), хакан фидан, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства

РИА Новости: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства Турции и подчеркнул, что Анкара примет необходимые ответные меры, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Турции является неприемлемым и что Турция будет продолжать принимать все необходимые меры в ответ на это", — сообщил собеседник агентства.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Турция готова принять все меры против любой угрозы, заявило Минобороны
9 марта, 15:26
 
В миреТурцияИранАнкара (провинция)Хакан ФиданАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала