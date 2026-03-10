https://ria.ru/20260310/turist-2079665521.html
Минздрав рассказал о состоянии туриста, пролежавшего в сугробе девять дней
Выжившему в морозы в Пермском крае уфимскому туристу стало лучше, его состояние сменилось с тяжелого на средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 10.03.2026
РИА Новости: выживший в морозы в Пермском крае турист пошел на поправку