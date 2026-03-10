Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии туриста, пролежавшего в сугробе девять дней - РИА Новости, 10.03.2026
12:26 10.03.2026 (обновлено: 12:32 10.03.2026)
Минздрав рассказал о состоянии туриста, пролежавшего в сугробе девять дней
Минздрав рассказал о состоянии туриста, пролежавшего в сугробе девять дней
происшествия
пермский край
уфа
происшествия, пермский край, уфа
Происшествия, Пермский край, Уфа
Минздрав рассказал о состоянии туриста, пролежавшего в сугробе девять дней

ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Выжившему в морозы в Пермском крае уфимскому туристу стало лучше, его состояние сменилось с тяжелого на средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Получивший сильное обморожение в походе продолжает лечение в больнице, он находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно о гибели четверых из пяти уфимских туристов, которые потерялись в феврале в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае. Единственный выживший из группы мужчина 67 лет пролежал в сугробе девять дней в ожидании помощи. Его нашли 1 марта и госпитализировали в тяжёлом состоянии с обморожением.
