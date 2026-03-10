Рейтинг@Mail.ru
Украинские ТЦК занижают число погибших, чтобы не платить компенсации
Специальная военная операция на Украине
 
02:47 10.03.2026
Украинские ТЦК занижают число погибших, чтобы не платить компенсации
Украинские ТЦК занижают число погибших, чтобы не платить компенсации
Сотрудники украинских ТЦК получили указание признавать погибшими лишь каждого десятого военнослужащего, чтобы сократить расходы на выплаты компенсаций, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
сергей лебедев
украина
Лебедев: Украинские ТЦК занижают число погибших, чтобы не платить компенсации

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники украинских ТЦК получили указание признавать погибшими лишь каждого десятого военнослужащего, чтобы сократить расходы на выплаты компенсаций, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По украинским законам, именно ТЦК имеет право уведомлять родственников о гибели военнослужащего, после чего они могут обратиться за полагающимися выплатами.
“Именно этим и обусловлено огромное число пропавших без вести у ВСУ. Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого”, — рассказал Лебедев.
При этом командиры подразделений зачастую связываются с родственниками и требуют от них часть компенсации, чтобы направить данные о погибшем в ТЦК.
“На это (взятку командиру. — Прим. ред.) уходит 50-70% от положенной выплаты”, — утверждает Лебедев.
 
