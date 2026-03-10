https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079808194.html
Иран не попал по стратегическим объектам в Израиле, заявила ЦАХАЛ
Попаданий по стратегическим объектам Израиля не зафиксировано за 11 дней военного конфликта с Ираном, утверждает в комментарии РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.03.2026
Иран не попал по стратегическим объектам в Израиле, заявила ЦАХАЛ
