Иран не попал по стратегическим объектам в Израиле, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 10.03.2026
22:14 10.03.2026
Иран не попал по стратегическим объектам в Израиле, заявила ЦАХАЛ
Попаданий по стратегическим объектам Израиля не зафиксировано за 11 дней военного конфликта с Ираном, утверждает в комментарии РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:14:00+03:00
2026-03-10T22:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
амир саид иравани
армия обороны израиля (цахал)
оон
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, амир саид иравани, армия обороны израиля (цахал), оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не попал по стратегическим объектам в Израиле, заявила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: попаданий Ираном по стратегическим объектам Израиля не зафиксировано

© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Попаданий по стратегическим объектам Израиля не зафиксировано за 11 дней военного конфликта с Ираном, утверждает в комментарии РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
"С начала обстрелов Израиля... Попаданий по стратегическим объектам не зафиксировано", - утверждает представитель ЦАХАЛ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
