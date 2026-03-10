Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки
10.03.2026
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки - РИА Новости, 10.03.2026
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки
Иран снова использовал кассетные боеголовки при ударах по Израилю, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:44:00+03:00
2026-03-10T20:44:00+03:00
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки

ЦАХАЛ: Иран снова использовал кассетные боеголовки

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Иран снова использовал кассетные боеголовки при ударах по Израилю, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
"По всем признакам - они целятся и хотят создать ситуацию с большим количеством жертв. Это видно и по тем прилетам, которые были в жилых районах, и по тому факту, что они вновь использовали кассетные боеголовки. Благодаря нашим ПВО и дисциплине израильтян они эту цель достичь не могут", - отметила она.
За 11 дней вооруженного противостояния с Ираном в Израиле в результате ракетных обстрелов погибли 12 человек, сотни пострадали. По утверждениям израильских военных, прилеты или падения осколков зафиксированы в гражданских районах. Попаданий по стратегическим объектам зафиксировано не было.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
