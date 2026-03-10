https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079797399.html
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки - РИА Новости, 10.03.2026
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки
Иран снова использовал кассетные боеголовки при ударах по Израилю, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова. РИА Новости, 10.03.2026
Армия Израиля утверждает, что Иран использовал кассетные боеголовки
ЦАХАЛ: Иран снова использовал кассетные боеголовки