Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ поразила пусковую установку для ракет в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079721753.html
ЦАХАЛ поразила пусковую установку для ракет в Иране
ЦАХАЛ поразила пусковую установку для ракет в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ поразила пусковую установку для ракет в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала в понедельник пусковую установку для баллистических ракет на западе Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:50:00+03:00
2026-03-10T15:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
https://ria.ru/20260310/fosfor-2079685292.html
https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079691699.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ поразила пусковую установку для ракет в Иране

ЦАХАЛ поразила в понедельник пусковую установку для ракет в Иране

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала в понедельник пусковую установку для баллистических ракет на западе Ирана.
ВВС Израиля, сообщает ЦАХАЛ, определили несколько целей на западе Ирана, которые готовились запустить ракеты на территорию Государства Израиль.
Дым на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане
Вчера, 13:38
"Сразу при обнаружении ВВС Израиля нанесли удар и разрушили установку для запуска баллистических ракет, и уничтожили агентов до того, как они смогли запустить ракеты", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране
Вчера, 13:55
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала