https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079691699.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла удары в Тегеране по инфраструктуре на территории штаб-квартиры сил "Кудс" (подразделение спецназначения... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:55:00+03:00
2026-03-10T13:55:00+03:00
2026-03-10T14:07:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3c11a643c422da79af434a790252398.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079656637.html
тегеран (город)
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637390_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c660d63d87452b55a3e0d217a7c28d1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране
ЦАХАЛ заявила об ударе по инфраструктуре штаба "Кудс" в Тегеране