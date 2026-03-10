Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 10.03.2026 (обновлено: 14:07 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079691699.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла удары в Тегеране по инфраструктуре на территории штаб-квартиры сил "Кудс" (подразделение спецназначения... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:55:00+03:00
2026-03-10T14:07:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3c11a643c422da79af434a790252398.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079656637.html
тегеран (город)
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637390_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c660d63d87452b55a3e0d217a7c28d1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире "Кудс" в Тегеране

ЦАХАЛ заявила об ударе по инфраструктуре штаба "Кудс" в Тегеране

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла удары в Тегеране по инфраструктуре на территории штаб-квартиры сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР).
"Ночью в понедельник... израильские ВВС нанесли удары по инфраструктуре главного штаба "Кудс", а также по дополнительным производственным площадкам различных видов оружия и систем противовоздушной обороны, принадлежащих иранскому режиму", - говорится в заявлении армии.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
Вчера, 11:54
 
В миреТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаИзраильИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала