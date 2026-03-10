https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079683174.html
ЦАХАЛ заявила о новой серии ударов по целям в Иране
ЦАХАЛ заявила о новой серии ударов по целям в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила о новой серии ударов по целям в Иране
Израиль начал новую волну ударов по целям в Тегеране, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.03.2026
