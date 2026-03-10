https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079654723.html
ЦАХАЛ заявила, что ударила по командным центрам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила, что ударила по командным центрам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что ударила по командным центрам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным центрам шиитского движения "Хезболлах", расположенным на юге Ливана, в ответ на ракетные обстрелы со...
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
хезболла
ливан
ЦАХАЛ заявила, что ударила по командным центрам "Хезболлы" в Ливане
