Трамп допустил возможность переговоров с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
14:47 10.03.2026
Трамп допустил возможность переговоров с Ираном, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Ираном и заявил, что Тегеран очень хочет диалога с США, передает журналист Fox News Трей Ингст. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, дональд трамп, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Fox News: Трамп допустил возможность переговоров с Ираном

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Ираном и заявил, что Тегеран очень хочет диалога с США, передает журналист Fox News Трей Ингст.
Ранее американский президент заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
"Он сказал мне: "Как я слышал, они очень хотят поговорить", добавив, что это возможно. Зависит от того, на каких условиях... Он сказал: "Знаете, нам вроде как больше не нужно разговаривать, но если хорошенько подумать, но это возможно", - сказал Ингст в эфире телеканала после интервью с президентом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
