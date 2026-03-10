https://ria.ru/20260310/trump-2079703847.html
Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана "не сможет жить в мире"
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен избранием нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и считает, что тот "не сможет жить в мире". РИА Новости, 10.03.2026
Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана "не сможет жить в мире"
Fox News: Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи "не сможет жить в мире"