Трамп интересуется мнением советников о Вэнсе и Рубио, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев спрашивает у советников, спонсоров и друзей мнение о вице-президенте Джее Ди Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио в контексте президентских выборов 2028 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали изданию источники, Трамп считает сравнение Рубио и Вэнса "игрой" и не рассматривает это как выбор преемника. По информации близких к Трампу источников, назначение преемника является главным политическим решением, волнующим американского лидера помимо промежуточных выборов в конце текущего года.

"До выборов 2028 года ещё более двух с половиной лет, но Трамп много о них думает, разыскивая подходящего наследника своей империи MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - ред.). В течение нескольких месяцев президент в частном порядке опрашивал советников, спонсоров и друзей о политических сильных и слабых сторонах своего вице-президента и государственного секретаря, настраивая двух молодых, амбициозных республиканцев друг против друга", - говорится в сообщении

По словам источников газеты, Трамп всё чаще проявляет расположение к Рубио, хваля его, в том числе речь госсекретаря США на Мюнхенской конференции, в частных разговорах и говоря своим приближенным, что тот заслуживает избрания. Wall Street Journal со ссылкой на источники также пишет, что Трамп начал обращаться к Рубио за советом по целому ряду вопросов, выходящих за рамки его компетенции. Тем не менее, по словам источников, Трамп не критикует Вэнса и не считает, что он не сможет быть избран.

"Если Вэнс будет баллотироваться в президенты в 2028 году, некоторые близкие к Рубио люди считают, что ему, возможно, лучше подождать с началом собственной кампании за Белый дом. Рубио выдвинет свою кандидатуру в 2028 году только в том случае, если Трамп это одобрит", - пишет издание.

Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.