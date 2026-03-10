Рейтинг@Mail.ru
10.03.2026

Трамп интересуется мнением советников о Вэнсе и Рубио, пишут СМИ
08:32 10.03.2026
Трамп интересуется мнением советников о Вэнсе и Рубио, пишут СМИ
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
сша
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп интересуется мнением советников о Вэнсе и Рубио, пишут СМИ

WSJ: Трамп интересуется мнением советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев спрашивает у советников, спонсоров и друзей мнение о вице-президенте Джее Ди Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио в контексте президентских выборов 2028 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как рассказали изданию источники, Трамп считает сравнение Рубио и Вэнса "игрой" и не рассматривает это как выбор преемника. По информации близких к Трампу источников, назначение преемника является главным политическим решением, волнующим американского лидера помимо промежуточных выборов в конце текущего года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Вэнс признался, что устал от политики в США
Вчера, 18:09
"До выборов 2028 года ещё более двух с половиной лет, но Трамп много о них думает, разыскивая подходящего наследника своей империи MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - ред.). В течение нескольких месяцев президент в частном порядке опрашивал советников, спонсоров и друзей о политических сильных и слабых сторонах своего вице-президента и государственного секретаря, настраивая двух молодых, амбициозных республиканцев друг против друга", - говорится в сообщении.
По словам источников газеты, Трамп всё чаще проявляет расположение к Рубио, хваля его, в том числе речь госсекретаря США на Мюнхенской конференции, в частных разговорах и говоря своим приближенным, что тот заслуживает избрания. Wall Street Journal со ссылкой на источники также пишет, что Трамп начал обращаться к Рубио за советом по целому ряду вопросов, выходящих за рамки его компетенции. Тем не менее, по словам источников, Трамп не критикует Вэнса и не считает, что он не сможет быть избран.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает во время саммита Щит Америки во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки
7 марта, 20:21
"Если Вэнс будет баллотироваться в президенты в 2028 году, некоторые близкие к Рубио люди считают, что ему, возможно, лучше подождать с началом собственной кампании за Белый дом. Рубио выдвинет свою кандидатуру в 2028 году только в том случае, если Трамп это одобрит", - пишет издание.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.
Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп
01:46
 
В миреСШАДональд ТрампМарко Рубио
 
 
