15:12 10.03.2026
Минтранс предложил изменить правила безопасности для городского транспорта
Минтранс предложил изменить правила безопасности для городского транспорта
россия
таможенный союз
такси
общественный транспорт
авто
россия, таможенный союз, такси, общественный транспорт, авто
Россия, Таможенный союз, Такси, Общественный транспорт, Авто
Городской транспорт в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минтранс России подготовил поправки в правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, согласно которым автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, сообщает "Парламентская газета".
"Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, поскольку не соответствуют техрегламенту Таможенного союза. Соответствующие поправки в правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом предложил Минтранс - проект ведомственного приказа с 4 марта 2026 года проходит общественное обсуждение", - говорится в публикации.
Издание напомнило, что действующую версию правил безопасности для городского транспорта утвердили в 2021 году, однако теперь документ решили актуализировать. При этом норма касается не только автобусов, троллейбусов и трамваев, но и такси, грузоперевозчиков и обычных людей, у которых в собственности есть грузовик тяжелее 3,5 тонны.
"Первое и главное - техническое состояние транспортного средства. Ответственные сотрудники обязаны ездить только на исправных машинах, то есть следить, чтобы они соответствовали Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и не имели запрещенных неисправностей. Возить пассажиров и грузы нельзя не только, если сломались тормоза, руль или колеса, но даже если неправильно установлены световые приборы или есть излишняя тонировка", - сказано в публикации.
Добавляется, что нельзя превышать максимальную массу, указанную в документах на машину, а для грузовиков - допустимую массу, нагрузку на оси и габариты, чтобы не разбивать дороги. Кроме того, водителям автобусов запрещено брать больше пассажиров, чем положено по документам, автобусы на регулярных маршрутах должны ездить строго по утвержденному маршруту и останавливаться только на официальных остановках, в автобусах и такси нужно размещать багаж пассажиров по правилам безопасности.
"Документ прописывает порядок проведения инструктажей. Всего их четыре вида. Вводный - при приеме на работу. Новичку должны рассказать о компании, технике безопасности, медосмотрах, норме загрузки и что делать при ДТП. Важно: водителя обязаны проинформировать о правах пассажиров, вытекающих из договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу. В этот пункт впервые добавили такси. Предрейсовый - перед каждой поездкой. Здесь объясняют, какая будет дорога, погода, где опасные участки, места отдыха и заправок", - отмечается в публикации.
Также есть сезонный инструктаж, который должен проводиться дважды в год, здесь водителю напоминают об особенностях езды зимой и летом. Последний вид инструктажа - специальный, его проводят при чрезвычайных происшествиях: если случилось что-то экстренное, например, изменился закон, резко поменялись погодные условия или есть угроза теракта, водителю проведут внеочередную тренировку и объяснят дополнительные правила.
"Правила предписывают повышать квалификацию водителей, следить, чтобы они и другой персонал соответствовали профстандартам, проводить профессиональный отбор при приеме на работу. Эти пункты есть и в действующей редакции документа, поэтому в Минтрансе подчеркнули, что дополнительных затрат в связи с обновлением правил перевозчики не понесут", - заключается в публикации.
РоссияТаможенный союзТаксиОбщественный транспортАвто
 
 
