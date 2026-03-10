Минтранс предложил изменить правила безопасности для городского транспорта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минтранс России подготовил поправки в правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, согласно которым автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, сообщает Минтранс России подготовил поправки в правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, согласно которым автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, сообщает "Парламентская газета"

"Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, поскольку не соответствуют техрегламенту Таможенного союза . Соответствующие поправки в правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом предложил Минтранс - проект ведомственного приказа с 4 марта 2026 года проходит общественное обсуждение", - говорится в публикации.

Издание напомнило, что действующую версию правил безопасности для городского транспорта утвердили в 2021 году, однако теперь документ решили актуализировать. При этом норма касается не только автобусов, троллейбусов и трамваев, но и такси, грузоперевозчиков и обычных людей, у которых в собственности есть грузовик тяжелее 3,5 тонны.

"Первое и главное - техническое состояние транспортного средства. Ответственные сотрудники обязаны ездить только на исправных машинах, то есть следить, чтобы они соответствовали Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и не имели запрещенных неисправностей. Возить пассажиров и грузы нельзя не только, если сломались тормоза, руль или колеса, но даже если неправильно установлены световые приборы или есть излишняя тонировка", - сказано в публикации.

Добавляется, что нельзя превышать максимальную массу, указанную в документах на машину, а для грузовиков - допустимую массу, нагрузку на оси и габариты, чтобы не разбивать дороги. Кроме того, водителям автобусов запрещено брать больше пассажиров, чем положено по документам, автобусы на регулярных маршрутах должны ездить строго по утвержденному маршруту и останавливаться только на официальных остановках, в автобусах и такси нужно размещать багаж пассажиров по правилам безопасности.

"Документ прописывает порядок проведения инструктажей. Всего их четыре вида. Вводный - при приеме на работу. Новичку должны рассказать о компании, технике безопасности, медосмотрах, норме загрузки и что делать при ДТП. Важно: водителя обязаны проинформировать о правах пассажиров, вытекающих из договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу. В этот пункт впервые добавили такси. Предрейсовый - перед каждой поездкой. Здесь объясняют, какая будет дорога, погода, где опасные участки, места отдыха и заправок", - отмечается в публикации.

Также есть сезонный инструктаж, который должен проводиться дважды в год, здесь водителю напоминают об особенностях езды зимой и летом. Последний вид инструктажа - специальный, его проводят при чрезвычайных происшествиях: если случилось что-то экстренное, например, изменился закон, резко поменялись погодные условия или есть угроза теракта, водителю проведут внеочередную тренировку и объяснят дополнительные правила.