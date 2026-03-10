Центр для операций по трансплантации рук планируется создать в Москве

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Центр, в котором будут проводить операции по трансплантации рук, планируется создать в Москве, сообщила главный внештатный специалист пластический хирург министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщали РИА Новости, что московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты.
"Как представитель специальности пластической хирургии, мы все время говорим о том, что мы не про красоту, мы про качество жизни. Как не уделить необходимое внимание именно на этот момент, когда человек становится абсолютно полноценным, возвращается в полноценную жизнь. Конечно, большое спасибо правительству Москвы и департаменту здравоохранения Москвы, который поверил, поддержал. У нас есть перспектива продолжения нашего сотрудничества, взаимодействия и формирования центра по выполнению этих уникальных операций, которые, я уверена, принесут людям счастье, радость, решат многие проблемы в жизни социального характера", - сказала Мантурова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В свою очередь, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что в планах - набор новых пациентов, которые нуждаются в операции. "Мы с Натальей Евгеньевной (Мантуровой - ред.) обсуждали... надо набирать новых пациентов, надо делать новые операции и, соответственно, будет набирать определенный опыт. И, самое главное, что можно будет оказать помощь людям, которые находятся в такой непростой ситуации", - подчеркнул Петриков.