Центр для операций по трансплантации рук планируется создать в Москве - РИА Новости, 16.03.2026
11:30 10.03.2026 (обновлено: 11:34 16.03.2026)
Центр для операций по трансплантации рук планируется создать в Москве
Центр для операций по трансплантации рук планируется создать в Москве - РИА Новости, 16.03.2026
Центр для операций по трансплантации рук планируется создать в Москве
Центр, в котором будут проводить операции по трансплантации рук, планируется создать в Москве, сообщила главный внештатный специалист пластический хирург... РИА Новости, 16.03.2026
наталья мантурова
сергей петриков
общество
наталья мантурова, сергей петриков, общество
Наталья Мантурова, Сергей Петриков, Общество

Центр для операций по трансплантации рук планируется создать в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкП/к, посвященная успешным операциям по пересадке рук после их утраты, проведенным в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
П/к, посвященная успешным операциям по пересадке рук после их утраты, проведенным в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Центр, в котором будут проводить операции по трансплантации рук, планируется создать в Москве, сообщила главный внештатный специалист пластический хирург министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщали РИА Новости, что московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты.
"Как представитель специальности пластической хирургии, мы все время говорим о том, что мы не про красоту, мы про качество жизни. Как не уделить необходимое внимание именно на этот момент, когда человек становится абсолютно полноценным, возвращается в полноценную жизнь. Конечно, большое спасибо правительству Москвы и департаменту здравоохранения Москвы, который поверил, поддержал. У нас есть перспектива продолжения нашего сотрудничества, взаимодействия и формирования центра по выполнению этих уникальных операций, которые, я уверена, принесут людям счастье, радость, решат многие проблемы в жизни социального характера", - сказала Мантурова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В свою очередь, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что в планах - набор новых пациентов, которые нуждаются в операции. "Мы с Натальей Евгеньевной (Мантуровой - ред.) обсуждали... надо набирать новых пациентов, надо делать новые операции и, соответственно, будет набирать определенный опыт. И, самое главное, что можно будет оказать помощь людям, которые находятся в такой непростой ситуации", - подчеркнул Петриков.
 
Наталья МантуроваСергей ПетриковОбщество
 
 
