Пациент рассказал, как решился на трансплантацию обеих рук - РИА Новости, 10.03.2026
13:37 10.03.2026
Пациент рассказал, как решился на трансплантацию обеих рук
Пациент рассказал, как решился на трансплантацию обеих рук
Пациент Роман, которому провели трансплантацию двух рук, рассказал о том, как решился на операцию. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:37:00+03:00
2026-03-10T13:37:00+03:00
2026
Пациент Роман рассказал, как за ночь принял решение о трансплантации обеих рук

© РИА Новости / Мария ДевахинаПациент Роман, которому провели трансплантацию двух рук, на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пациент Роман, которому провели трансплантацию двух рук, рассказал о том, как решился на операцию.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщали РИА Новости, что московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты.
«
"Я могу сказать, что долго я не думал... Ночь прошла, на следующее утро я уже принял окончательное решение, что я буду участвовать", - сказал Роман на пресс-конференции "Новый этап в отечественной хирургии и трансплантологии: успешные пересадки рук после их утраты" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что сейчас находится на реабилитации, на активной разработке рук.
"В будущем, надеюсь, что все восстановится, все будет хорошо", - добавил Роман.
МоскваРоссияЗдоровье - Общество
 
 
