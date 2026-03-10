Пациент рассказал, как решился на трансплантацию обеих рук

https://ria.ru/20260310/transplantatsiya-2079685109.html
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пациент Роман, которому провели трансплантацию двух рук, рассказал о том, как решился на операцию.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы
сообщали РИА Новости, что московские врачи впервые в России
запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты.
«
"Я могу сказать, что долго я не думал... Ночь прошла, на следующее утро я уже принял окончательное решение, что я буду участвовать", - сказал Роман на пресс-конференции "Новый этап в отечественной хирургии и трансплантологии: успешные пересадки рук после их утраты" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что сейчас находится на реабилитации, на активной разработке рук.
"В будущем, надеюсь, что все восстановится, все будет хорошо", - добавил Роман.