Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив
23:20 10.03.2026 (обновлено: 23:28 10.03.2026)
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив
Соединенные Штаты будут уничтожать все суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 10.03.2026
ормузский пролив, сша, в мире, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
Ормузский пролив, США, В мире, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив

Трамп: США будут уничтожать все суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты будут уничтожать все суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, для окончательного уничтожения любого катера или судна, пытающегося минировать Ормузский пролив. С ними расправятся быстро и жёстко", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
