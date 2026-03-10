https://ria.ru/20260310/tramp-2079813578.html
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп сохраняет уверенность в том, что все задачи операции против Ирана будут выполнены в кратчайшие сроки, заявила пресс-секретарь Белого
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
