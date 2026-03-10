Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт - РИА Новости, 10.03.2026
22:52 10.03.2026
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп сохраняет уверенность в том, что все задачи операции против Ирана будут выполнены в кратчайшие сроки, заявила пресс-секретарь Белого
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт

Левитт: Трамп уверен, что все цели операции против Ирана скоро будут выполнены

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет уверенность в том, что все задачи операции против Ирана будут выполнены в кратчайшие сроки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп по-прежнему уверен, что эти цели (США в Иране – ред.) будут достигнуты в кратчайшие сроки", - сказала Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
