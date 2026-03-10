Рейтинг@Mail.ru
Трамп может поддержать убийство нового лидера Ирана, пишут СМИ
10:59 10.03.2026 (обновлено: 13:57 10.03.2026)
Трамп может поддержать убийство нового лидера Ирана, пишут СМИ
Трамп может поддержать убийство нового лидера Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп может поддержать убийство нового лидера Ирана, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп может поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не примет требования США, например, по... РИА Новости, 10.03.2026
Трамп может поддержать убийство нового лидера Ирана, пишут СМИ

WSJ: Трамп может поддержать убийство Хаменеи, если тот не примет требования США

Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране. 10 марта 2026
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране. 10 марта 2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране. 10 марта 2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не примет требования США, например, по разработке ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
"Трамп заявил советникам, что он поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот окажется не готов уступить требованиям США, таким как прекращение разработки Ираном ядерного оружия", - заявляет издание со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.
Источники добавили изданию, что Израиль, вероятно, проведет "операцию, направленную на устранение Хаменеи", отметив, что Израиль играет "ведущую роль" в преследовании иранских лидеров.
Как сказали нынешние и бывшие американские чиновники, в Вашингтоне младший Хаменеи рассматривается как "жесткий преемник своего отца" Али Хаменеи. Чиновники отметили, что не ожидают, что Хаменеи откажется от стремления Ирана к ядерному оружию или будет вести переговоры о прекращении конфликта на условиях, выгодных для США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
