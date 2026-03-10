"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа столкнулся с колоссальными внутренними и внешними рисками, начав операцию против Ирана, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Участвуя в этом конфликте, Трамп идет на огромный риск перед промежуточными выборами. Ведь лишь около 30% американцев поддерживают применение военной силы против Ирана и свержение власти в Тегеране. Для республиканцев это может обернуться потерей важных голосов, если не среди сторонников MAGA, то среди независимых избирателей", — говорится в материале.
Как пишет издание, затягивание боевых действий и продолжение блокады Ормузского пролива сопряжены с тяжелыми последствия для мировой экономики, при этом присутствуют опасения, что Вашингтон не продумал такой вариант развития событий. В это же время Иран успешно наносит ущерб США и Израилю с помощью дешевых беспилотников, которые приходится сбивать дорогими ракетами.
Отмечается, что Белый дом также столкнулся с проблемами на "внутреннем фронте". По мнению автора публикации, тарифная и миграционная политика наносит ущерб, который ослабляет и расшатывает страну.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
