"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
10:46 10.03.2026
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана
РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана

NZZ: операция против Ирана обернулась большими рисками для Трампа

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа столкнулся с колоссальными внутренними и внешними рисками, начав операцию против Ирана, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Участвуя в этом конфликте, Трамп идет на огромный риск перед промежуточными выборами. Ведь лишь около 30% американцев поддерживают применение военной силы против Ирана и свержение власти в Тегеране. Для республиканцев это может обернуться потерей важных голосов, если не среди сторонников MAGA, то среди независимых избирателей", — говорится в материале.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
Как пишет издание, затягивание боевых действий и продолжение блокады Ормузского пролива сопряжены с тяжелыми последствия для мировой экономики, при этом присутствуют опасения, что Вашингтон не продумал такой вариант развития событий. В это же время Иран успешно наносит ущерб США и Израилю с помощью дешевых беспилотников, которые приходится сбивать дорогими ракетами.
Отмечается, что Белый дом также столкнулся с проблемами на "внутреннем фронте". По мнению автора публикации, тарифная и миграционная политика наносит ущерб, который ослабляет и расшатывает страну.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
9 марта, 10:23
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
