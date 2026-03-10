Рейтинг@Mail.ru
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились
10.03.2026
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились - РИА Новости, 10.03.2026
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились
Попытки президента США Дональда Трампа заставить Индию перестать закупать нефть у России провалились из-за атак США и Израиля на Иран, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 10.03.2026
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились

CNN: попытки Трампа заставить Индию не закупать нефть у РФ провалились

Добыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Попытки президента США Дональда Трампа заставить Индию перестать закупать нефть у России провалились из-за атак США и Израиля на Иран, сообщает телеканал CNN.
Телеканал описывает попытки Вашингтона заставить Индию, одного из самых лояльных покупателей, ограничить закупки российской нефти. По данным CNN, в результате давления Белого дома Индия сократила закупки топлива из РФ в пользу нефти из Ближнего Востока. Телеканал привел данные аналитической компании Kpler, согласно которой Индия ежедневно получала через Ормузский пролив от 2,5 до 2,7 миллиона баррелей сырой нефти, в основном поступавших из Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Большая беда": на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину
Вчера, 04:41
"Однако совместная атака США и Израиля против Ирана фактически закрыла Ормузский пролив, через который перевозится почти вся нефть Ближнего Востока.... Оставшись с небольшим числом вариантом, Индия сейчас возвращается к российской нефти", - к такому выводу приходит телеканал, назвав это "очевидным решением".
Как утверждает телеканал, источник из министерства по делам нефтедобычи Индии заявил ему, что Индия располагает запасами сырой нефти, бензина и дизеля примерно на 25 дней.
"Мы сейчас в комфортном положении. Мы собираемся усилить закупку из других частей мира и восполним поставки нефти из Ормузского пролива", - цитирует телеканал источник.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп снял с ряда стран санкции против нефтяного сектора
Вчера, 01:25
Ранее глава минэнерго США сообщил, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии, заявил ранее высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа
Вчера, 01:05
 
