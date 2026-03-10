CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Попытки президента США Дональда Трампа заставить Индию перестать закупать нефть у России провалились из-за атак США и Израиля на Иран, сообщает телеканал Попытки президента США Дональда Трампа заставить Индию перестать закупать нефть у России провалились из-за атак США и Израиля на Иран, сообщает телеканал CNN

"Однако совместная атака США Израиля против Ирана фактически закрыла Ормузский пролив, через который перевозится почти вся нефть Ближнего Востока.... Оставшись с небольшим числом вариантом, Индия сейчас возвращается к российской нефти", - к такому выводу приходит телеканал, назвав это "очевидным решением".

Как утверждает телеканал, источник из министерства по делам нефтедобычи Индии заявил ему, что Индия располагает запасами сырой нефти, бензина и дизеля примерно на 25 дней.

"Мы сейчас в комфортном положении. Мы собираемся усилить закупку из других частей мира и восполним поставки нефти из Ормузского пролива", - цитирует телеканал источник.

Ранее глава минэнерго США сообщил, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.

Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии, заявил ранее высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.