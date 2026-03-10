Рейтинг@Mail.ru
06:30 10.03.2026
В США сообщили о начавшейся у Трампа панике
В США сообщили о начавшейся у Трампа панике
в мире, сша, ормузский пролив, дональд трамп, иран, дэниел дэвис, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Иран, Дэниел Дэвис, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начинает понимать, что военная кампания против Ирана идет не по плану, заявил в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Президент Трамп в отчаянии и панике! <…> Трамп понимает, что нет жизнеспособного варианта наземного нападения, чтобы быстро выиграть войну с Ираном", — написал он, комментируя угрозы американского лидера в отношении Ормузского пролива.
Накануне Трамп пригрозил, что США нанесут в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран "остановит потоки нефти через Ормузский пролив". Он назвал это "подарком" от США Китаю и всем тем странам, которые в значительной степени используют пролив.
Во вторник американский лидер заявил, что обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, Штаты не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по исламской республике.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не закрывал Ормузский пролив и не препятствует навигации. Пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства.
В миреСШАОрмузский проливДональд ТрампИранДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
