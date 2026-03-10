В США сообщили о начавшейся у Трампа панике

Во вторник американский лидер заявил, что обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, Штаты не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по исламской республике.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не закрывал Ормузский пролив и не препятствует навигации. Пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства.