На Западе предостерегли Трампа от кровавой авантюры

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Наземная операция США в Иране будет серьезной эскалацией конфликта, пишет газета The Telegraph.
«
"Такой шаг — "наземное присутствие", что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень", — говорится в материале.
Ранее пресс-секретарь Белого лома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас не та часть плана Вашингтона. В среду она уже называла проведение наземной операции возможным сценарием развития событий, но отметила, что пока таких планов нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.