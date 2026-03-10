Трампа схватили за палец в ресторане

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Посетитель ресторана, куда президент США Дональд Трамп пришел после республиканской конференции в Майами, схватил американского лидера за палец и не отпускал.

Трамп после партийной встречи в своем гольф-клубе по дороге в аэропорт зашел в венесуэльский ресторан поблизости. В "Эль Арепазо" недалеко от площадки, где проходило мероприятие республиканцев, президент сказал, что собирается "раздобыть еду на борт номер один", пообщался с хозяином, персоналом и посетителями, которые одобрительно свистели и аплодировали.

Американский лидер провел в заведении около пяти минут. Последнему он протянул руку пожилому гостю. Пальцы президента задержались в ладони посетителя. Трамп попробовал убрать руку, но гость ресторана крепко сжал средний палец президента, притягивая его к себе.