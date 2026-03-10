Рейтинг@Mail.ru
03:18 10.03.2026 (обновлено: 05:50 10.03.2026)
Трампа схватили за палец в ресторане
Посетитель ресторана, куда президент США Дональд Трамп пришел после республиканской конференции в Майами, схватил американского лидера за палец и не отпускал.
в мире
сша
майами
дональд трамп
Новости
В мире, США, Майами, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Посетитель ресторана, куда президент США Дональд Трамп пришел после республиканской конференции в Майами, схватил американского лидера за палец и не отпускал.
Трамп после партийной встречи в своем гольф-клубе по дороге в аэропорт зашел в венесуэльский ресторан поблизости. В "Эль Арепазо" недалеко от площадки, где проходило мероприятие республиканцев, президент сказал, что собирается "раздобыть еду на борт номер один", пообщался с хозяином, персоналом и посетителями, которые одобрительно свистели и аплодировали.
Американский лидер провел в заведении около пяти минут. Последнему он протянул руку пожилому гостю. Пальцы президента задержались в ладони посетителя. Трамп попробовал убрать руку, но гость ресторана крепко сжал средний палец президента, притягивая его к себе.
Посетитель пытался привлечь внимание Трампа, тот наконец обернулся, послушал мужчину, коротко ответил и удалился.
