Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс проявил меньше энтузиазма по поводу атаки на Иран, чем он сам. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:46:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
владимир путин
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп
