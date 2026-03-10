Рейтинг@Mail.ru
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tramp-2079590194.html
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс проявил меньше энтузиазма по поводу атаки на Иран, чем он сам. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:46:00+03:00
2026-03-10T01:46:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
владимир путин
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078458642_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_20d77da784a94769dc4a26017ddb8a10.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079589475.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078458642_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_56b5c58fc86b5af5fec8dd268fb1bbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир путин, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Путин, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп

Трамп: Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс проявил меньше энтузиазма по поводу атаки на Иран, чем он сам.
"Я бы сказал, что философски он (Вэнс – ред.) немного отличается от меня. Думаю, он, возможно, с меньшим энтузиазмом относился к этой затее (атаковать Иран – ред.), но в целом был настроен весьма решительно", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана
01:36
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВладимир ПутинАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала