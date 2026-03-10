https://ria.ru/20260310/tramp-2079589475.html
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана
Президент США Дональд Трамп утверждает, что впечатлил российского лидера Владимира Путина операцией против Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:36:00+03:00
2026-03-10T01:36:00+03:00
2026-03-10T01:37:00+03:00
в мире
иран
сша
флорида
дональд трамп
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079589328.html
иран
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, флорида, дональд трамп, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана
Трамп считает, что впечатлил Путина операцией против Ирана