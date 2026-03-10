Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана
01:36 10.03.2026 (обновлено: 01:37 10.03.2026)
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана
Президент США Дональд Трамп утверждает, что впечатлил российского лидера Владимира Путина операцией против Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что впечатлил российского лидера Владимира Путина операцией против Ирана.
"Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного", - сказал Трамп на республиканской конференции во Флориде.
Американский лидер признал наличие у Ирана мощных вооруженных сил. "Иран - очень мощная в военном плане страна со всеми этими ракетами", - сказал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что верит в превосходство американского вооружения и армии.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране
