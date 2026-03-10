Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране
01:35 10.03.2026 (обновлено: 01:55 10.03.2026)
Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране
Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что примет отчет о расследовании удара по школе в Иране, что бы он ни показал. РИА Новости, 10.03.2026
Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране

Трамп пообещал принять любой отчет о расследовании удара по школе в Иране

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что примет отчет о расследовании удара по школе в Иране, что бы он ни показал.
"Я, безусловно, приму любые результаты отчета, я готов смириться с ними", - сообщил он журналистам во Флориде.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана
01:33
Трамп также сообщил, что Иран якобы обладает некоторым запасом крылатых ракет Tomahawk, не уточнив, откуда у Исламской Республики они могут быть.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком
01:34
 
