Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что примет отчет о расследовании удара по школе в Иране, что бы он ни показал. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:35:00+03:00
2026-03-10T01:35:00+03:00
2026-03-10T01:55:00+03:00
в мире
иран
флорида
сша
дональд трамп
аббас аракчи
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
флорида
сша
Трамп пообещал принять любой отчет о расследовании удара по школе в Иране