Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком
Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком, где возникла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). РИА Новости, 10.03.2026
