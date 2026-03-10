Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком - РИА Новости, 10.03.2026
01:34 10.03.2026
Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком
Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком, где возникла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ).
Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком

Трамп не хочет повторения в Иране сценария с Ираком

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет повторения в Иране сценария с Ираком, где возникла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ).
"Помните Ирак, где всех уволили: военных уволили, полицию уволили, политиков уволили. Не осталось никого. И знаете, во что они превратились? В ИГИЛ*. И мы этого не хотим. Мы этого не хотим", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
* Запрещенная в России террористическая организация
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана
