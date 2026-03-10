Рейтинг@Mail.ru
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
01:33 10.03.2026 (обновлено: 01:54 10.03.2026)
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана

Трамп разочарован избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
"Я был разочарован, потому что мы считаем, что это лишь приведет к тем же самым проблемам для страны. Так что я был разочарован, увидев их выбор", - сказал Трамп журналистам, комментируя избрание Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ракетные возможности Ирана упали ниже 10%, утверждает Трамп
