https://ria.ru/20260310/tramp-2079589075.html
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:33:00+03:00
2026-03-10T01:33:00+03:00
2026-03-10T01:54:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_88:229:1249:882_1920x0_80_0_0_e597df56f9a3a32851fe0153859fd37f.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079586786.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_0:179:1249:1116_1920x0_80_0_0_828cecc7c4f6ec380df5762f986ba9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана
Трамп разочарован избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана