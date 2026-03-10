Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
01:32 10.03.2026
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
в мире
сша
флорида
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, флорида, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Флорида, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп: рост цен на нефть на фоне атаки США на Иран произошел искусственно

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что рост цен на нефть на фоне атаки США на Иран произошел искусственно.
"Мы стремимся сдержать рост цен на нефть. (Цены - ред.) искусственно пошли вверх", - сообщил он журналистам во Флориде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти
