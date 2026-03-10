https://ria.ru/20260310/tramp-2079588945.html
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
Американский президент Дональд Трамп считает, что рост цен на нефть на фоне атаки США на Иран произошел искусственно. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, сша, флорида, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
