Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил, что удар по школе для девочек на юге Ирана расследуется. РИА Новости, 10.03.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп
Трамп: удар по школе на юге Ирана расследуется