Рейтинг@Mail.ru
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 10.03.2026 (обновлено: 01:55 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/tramp-2079588694.html
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил, что удар по школе для девочек на юге Ирана расследуется. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:29:00+03:00
2026-03-10T01:55:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
аббас аракчи
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086550_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_074f38798e2f3887a321578582a3e4f5.jpg
https://ria.ru/20260309/udar-2079494638.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086550_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_45dbeefa90ca34287eeada93b6f2db7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удар по школе на юге Ирана расследуется, заверил Трамп

Трамп: удар по школе на юге Ирана расследуется

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что удар по школе для девочек на юге Ирана расследуется.
"По этому поводу сейчас ведется расследование", - сказал Трамп журналистам, комментируя удар по школе для девочек в Иране.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ
Вчера, 11:36
 
В миреИранСШАДональд ТрампАббас АракчиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала