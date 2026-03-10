https://ria.ru/20260310/tramp-2079588573.html
Трамп пригрозил Кубе переворотом
Президент США Дональд Трамп пригрозил "недружественным переворотом" на Кубе. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
куба
сша
флорида
дональд трамп
марко рубио
куба
сша
флорида
в мире, куба, сша, флорида, дональд трамп, марко рубио
Трамп пригрозил Кубе недружественным переворотом