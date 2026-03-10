Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Кубе переворотом - РИА Новости, 10.03.2026
01:28 10.03.2026
Трамп пригрозил Кубе переворотом
Трамп пригрозил Кубе переворотом
Трамп пригрозил Кубе переворотом

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "недружественным переворотом" на Кубе.
"Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват", - сказал Трамп на республиканской конференции во Флориде о Кубе.
По его словам, переговоры с Кубой уже ведет госсекретарь Марко Рубио.
Заголовок открываемого материала