https://ria.ru/20260310/tramp-2079588455.html
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон после снятия санкций с нефти некоторых стран, могут не вернуться к ним, поскольку "восстановится мир". РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:28:00+03:00
2026-03-10T01:28:00+03:00
2026-03-10T04:12:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33281276cbe6e93772e79d3e05b436d3.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079586909.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bdb1e51348550e8e20917c436b3f183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп
Трамп: США после снятия санкций с нефти ряда стран могут к ним не вернуться