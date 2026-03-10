Рейтинг@Mail.ru
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп - РИА Новости, 10.03.2026
01:28 10.03.2026 (обновлено: 04:12 10.03.2026)
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США могут не вернутся к снятым со стран нефтяным санкциям, считает Трамп

Трамп: США после снятия санкций с нефти ряда стран могут к ним не вернуться

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон после снятия санкций с нефти некоторых стран, могут не вернуться к ним, поскольку "восстановится мир".
Американский лидер сообщил о снятии санкции с нефти ряда стран для контроля цен. Он не назвал страны, против которых рестрикции будут отменены.
"Мы снимем эти санкции, пока всё не нормализуется. А потом - кто знает, возможно, нам не придётся вводить их снова. Поскольку восстановится мир", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
