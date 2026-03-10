Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что разговор с Путиным касательно Украины был позитивным
01:23 10.03.2026 (обновлено: 01:56 10.03.2026)
Трамп сообщил, что разговор с Путиным касательно Украины был позитивным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе. РИА Новости, 10.03.2026
Трамп: разговор с Путиным касательно Украины был позитивным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе.
"Мы (с Путиным - ред.) обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе", - сказал Трамп журналистам.
При этом глава Белого дома отметил, что считает украинский конфликт "бесконечной борьбой", которая, по его словам, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник вечером.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп сообщил, что Путин готов содействовать решению на Ближнем Востоке
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
