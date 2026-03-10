Трамп сообщил, что разговор с Путиным касательно Украины был позитивным

https://ria.ru/20260310/tramp-2079587846.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:23:00+03:00
2026-03-10T01:23:00+03:00
2026-03-10T01:56:00+03:00
