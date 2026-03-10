https://ria.ru/20260310/tramp-2079587703.html
Трамп сообщил, что Путин готов содействовать решению на Ближнем Востоке
Трамп сообщил, что Путин готов содействовать решению на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп сообщил, что Путин готов содействовать решению на Ближнем Востоке
Американский президент Дональд Трамп сообщил о стремлении главы российского государства Владимира Путина содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 10.03.2026
Трамп сообщил, что Путин готов содействовать решению на Ближнем Востоке
Трамп: Путин хочет содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке