Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал сохранить безопасность судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tramp-2079587291.html
Трамп пообещал сохранить безопасность судоходства в Ормузском проливе
Трамп пообещал сохранить безопасность судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп пообещал сохранить безопасность судоходства в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп пообещал безопасность судоходства в Ормузском проливе. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:18:00+03:00
2026-03-10T01:18:00+03:00
в мире
ормузский пролив
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079586909.html
ормузский пролив
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, сша, флорида, дональд трамп
В мире, Ормузский пролив, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп пообещал сохранить безопасность судоходства в Ормузском проливе

Трамп обещает сохранить безопасность судоходства в Ормузском проливе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал безопасность судоходства в Ормузском проливе.
"Ормузский пролив останется безопасным. У нас там много кораблей ВМС", - рассказал Трамп на республиканской конференции во Флориде о ходе операции против Ирана.
Он пообещал в случае необходимости американский эскорт нефтяным танкерам.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти
01:12
 
В миреОрмузский проливСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала