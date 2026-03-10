https://ria.ru/20260310/tramp-2079587139.html
Трамп сообщил, что разговор с Путиным прошел хорошо
Трамп сообщил, что разговор с Путиным прошел хорошо - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп сообщил, что разговор с Путиным прошел хорошо
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо, обсуждали, в том числе, Украину. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:15:00+03:00
2026-03-10T01:15:00+03:00
2026-03-10T01:15:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:351:2605:1816_1920x0_80_0_0_a305ce4874738e51e6f20dfc77013f25.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078314266.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:94:2605:2047_1920x0_80_0_0_83187ae45f79645f995517def0f089ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сообщил, что разговор с Путиным прошел хорошо
Трамп: разговор с Путиным прошел хорошо