Трамп сообщил, что разговор с Путиным прошел хорошо - РИА Новости, 10.03.2026
01:15 10.03.2026
Трамп сообщил, что разговор с Путиным прошел хорошо
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо, обсуждали, в том числе, Украину. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо, обсуждали, в том числе, Украину.
"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что, помимо прочего, обсуждался конфликт на Украине.
Трамп заявил, что между руководствами России и Украины сохраняется вражда
3 марта, 21:35
3 марта, 21:35
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
