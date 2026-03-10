Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти - РИА Новости, 10.03.2026
01:12 10.03.2026 (обновлено: 01:56 10.03.2026)
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти
в мире, сша, дональд трамп, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Дональд Трамп, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти

Трамп: США не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по исламской республике.
"Ормузский пролив останется в безопасности. У нас там много военных кораблей. У нас лучшее в мире оборудование для поиска мин. Повторюсь, большинство их (иранских - ред.) судов уже на дне моря, но если они что-то предпримут, мы ударим по ним так сильно, что ни они сами, ни те, кто им помогает, никогда не смогут восстановиться в этой части света", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ракетные возможности Ирана упали ниже 10%, утверждает Трамп
В миреСШАДональд ТрампИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
