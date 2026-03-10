https://ria.ru/20260310/tramp-2079586786.html
Ракетные возможности Ирана упали ниже 10%, утверждает Трамп
Ракетные возможности Ирана упали ниже 10%, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что ракетные возможности Ирана после атаки Соединенных Штатов упали до 10%. РИА Новости, 10.03.2026
Ракетные возможности Ирана упали ниже 10%, утверждает Трамп
