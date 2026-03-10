ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. На фоне продолжающихся американо-израильских ударов президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану необходим новый лидер, который готов действовать в мирном ключе.
https://ria.ru/20260310/tramp-2079586673.html
Трамп призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру
Трамп призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру
На фоне продолжающихся американо-израильских ударов президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану необходим новый лидер, который готов действовать в мирном... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:11:00+03:00
2026-03-10T01:11:00+03:00
2026-03-10T01:11:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079271944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b48a28916f752b4584b3af060678e4d.jpg
https://ria.ru/20260309/tramp-2079569206.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079271944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19e49d9de1dc4c9b27b7e45fbd83db28.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру
Трамп на фоне атак США призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру
© AP Photo / Rebecca BlackwellДональд Трамп
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Дональд Трамп. Архивное фото