Трамп призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру - РИА Новости, 10.03.2026
01:11 10.03.2026
Трамп призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру
На фоне продолжающихся американо-израильских ударов президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану необходим новый лидер, который готов действовать в мирном... РИА Новости, 10.03.2026
Трамп призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру

Трамп на фоне атак США призвал к власти в Иране тех, кто готов к миру

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. На фоне продолжающихся американо-израильских ударов президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану необходим новый лидер, который готов действовать в мирном ключе.
"Мы считаем, что стране (Ирану - ред.) нужен такой лидер, который сможет обеспечить мирное развитие событий", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ
