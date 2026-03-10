Рейтинг@Mail.ru
США существенно опережают сроки операции в Иране, заявил Трамп
01:06 10.03.2026
США существенно опережают сроки операции в Иране, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 10 мар - США существенно опережают первоначальные сроки операции в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Rebecca BlackwellДональд Трамп
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - США существенно опережают первоначальные сроки операции в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы значительно опережаем первоначальный график", - заявил он журналистам во Флориде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США поразили свыше пяти тысяч целей в Иране, заявил Трамп
В мире США Иран Вашингтон (штат) Дональд Трамп Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала