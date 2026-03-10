Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tramp-2079585007.html
Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам
Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам
Президент США Дональд Трамп пообещал, что впервые в должности американского лидера пожертвует миллион долларов Республиканской партии РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:52:00+03:00
2026-03-10T00:52:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079337883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f36e8b7560aeed99e871138fdd78edd9.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079584274.html
https://ria.ru/20260310/vybory-2079584758.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079337883_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_0c2094c0d63b6dd9763b0cfdd07f8775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам

Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам как президент

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что впервые в должности американского лидера пожертвует миллион долларов Республиканской партии
"Будучи президентом, я заметил, что у меня никто никогда не просил денег. И знаете, на этом посту как-то не принято вносить пожертвования на (предвыборную - ред.) кампанию. Но я услышал, что сегодня вы собрали 19 миллионов долларов. Я спросил: "Такое когда-нибудь бывало?". Мне ответили: "Нет, сэр, это рекорд". Но 20 миллионов звучало бы лучше, верно, Майк (Джонсон - ред.)? И я сказал: "Я дам вам один миллион". Я делаю это впервые, никогда раньше такого не делал", - сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп сообщил, что уже достигнутых побед ему недостаточно
00:40
В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
Трамп не раз утверждал, что если республиканцы проиграют промежуточные выборы в конгресс 3 ноября, демократы инициируют против него новый импичмент, который станет уже третьим, и призвал не допустить такого развития политической ситуации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп назвал страну, в которой проходят самые коррумпированные выборы
00:49
 
В миреСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала