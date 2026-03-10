Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что впервые в должности американского лидера пожертвует миллион долларов Республиканской партии
"Будучи президентом, я заметил, что у меня никто никогда не просил денег. И знаете, на этом посту как-то не принято вносить пожертвования на (предвыборную - ред.) кампанию. Но я услышал, что сегодня вы собрали 19 миллионов долларов. Я спросил: "Такое когда-нибудь бывало?". Мне ответили: "Нет, сэр, это рекорд". Но 20 миллионов звучало бы лучше, верно, Майк (Джонсон - ред.)? И я сказал: "Я дам вам один миллион". Я делаю это впервые, никогда раньше такого не делал", - сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.
В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
Трамп не раз утверждал, что если республиканцы проиграют промежуточные выборы в конгресс 3 ноября, демократы инициируют против него новый импичмент, который станет уже третьим, и призвал не допустить такого развития политической ситуации.