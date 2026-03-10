Трамп сообщил, что уже достигнутых побед ему недостаточно

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему недостаточно уже достигнутых побед.
"Мы уже одержали много побед, но нам этого недостаточно. Мы еще более решительно, чем когда-либо, идем вперед, чтобы одержать окончательную победу, которая раз и навсегда положит конец этой давней опасности, существовавшей на протяжении 47 лет," - сказал Трамп в контексте событий в Иране, выступая перед соратниками по Республиканской партии.
Он выразил уверенность в том, что это необходимо было сделать уже давно. По его словам, теперь есть президент, который способен решить данный вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.