Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели - РИА Новости, 10.03.2026
00:22 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tramp-2079583253.html
Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели
Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели - РИА Новости, 10.03.2026
Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели
Президент США Дональд Трамп обосновал начало военной кампании против Ирана данными о подготовке Тегераном атаки на США в течение недели. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:22:00+03:00
2026-03-10T00:22:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели

Трамп: Иран якобы готовился атаковать США в течение недели

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обосновал начало военной кампании против Ирана данными о подготовке Тегераном атаки на США в течение недели.
"Я приведу вам самый веский довод (начала войны против Ирана - ред.): в течение недели они собирались напасть на нас. У них были все эти ракеты - в гораздо большем количестве, чем кто-либо мог представить. И они на 100% собирались атаковать нас, но они также собирались ударить по всему Ближнему Востоку и Израилю", - сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп пообещал скорое окончание операции против Ирана
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
