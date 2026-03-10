https://ria.ru/20260310/tramp-2079583253.html
Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели
Президент США Дональд Трамп обосновал начало военной кампании против Ирана данными о подготовке Тегераном атаки на США в течение недели. РИА Новости, 10.03.2026
Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели
