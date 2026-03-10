https://ria.ru/20260310/tramp-2079583125.html
Трамп пообещал скорое окончание операции против Ирана
Трамп пообещал скорое окончание операции против Ирана
Операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро", пообещал американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.03.2026
Трамп пообещал скорое окончание операции против Ирана
Трамп: операция США против Ирана завершится довольно скоро