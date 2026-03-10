Рейтинг@Mail.ru
00:22 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tramp-2079583125.html
Трамп пообещал скорое окончание операции против Ирана
Операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро", пообещал американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.03.2026
иран
в мире
флорида
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
флорида
сша
иран, в мире, флорида, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп: операция США против Ирана завершится довольно скоро

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро", пообещал американский президент Дональд Трамп.
"И всё это закончится довольно скоро", - сказал американский лидер в ходе мероприятия во Флориде.
Он также отметил, что США в ходе военной операции в Иране атакуют объекты по производству беспилотников.
"Мы наносим удары по местам, где они производят дроны", - добавил Трамп.
